No Guarani, Waguininho quer evolução da equipe em 2020 e sequência de vitórias na Série B

Titular do Guarani desde a sua chegada ao clube, o atacante Waguininho destacou o desejo de ver a equipe crescendo de produção em 2020. O jogador, com passagem pelo futebol coreano, revelou que o grupo tem conversado bastante para melhorar seu desempenho em campo na temporada.

– Estamos conversando bastante para que a equipe possa crescer de produção em campo nesta sequência da Série B. O mais importante é manter o foco e buscar a intensidade que estamos querendo para atingirmos nossos objetivos na competição. Vejo o grupo muito motivado para que isso aconteça.

Segundo o atleta, a meta do Bugre é estar sempre próximo do G4 da disputa.

– Vamos lutar para melhorar nossa posição na tabela de classificação da disputa para encostarmos no bloco da frente da disputa e para voltarmos ao caminho das vitórias. A meta de todos é estar sempre próximo do G4 o tempo inteiro.

O Guarani está na zona de rebaixamento da Série B no Brasileirão, na 18ª posição, com 14 pontos, a mesma pontuação do primeiro clube fora do Z4. Nesta terça-feira, às 21h30, o Bugre enfrenta o Cuiabá, líder do campeonato.