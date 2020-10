No Japão, Valdo busca evolução do Shimizu S-Pulse

No Shimizu S-Pulse desde o início temporada, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, falou sobre a evolução que teve com a camisa do clube desde a sua chegada ao Japão. Para o jogador, esse bom rendimento individual que está tendo em 2020 é consequência de um trabalho forte que vem realizando.

– Desde a minha chegada ao Japão tenho trabalhado muito para construir uma história no clube e no futebol local. Estou muito motivado para que isso seja possível e para continuar ajudando o Shimizu, que é um grande clube, a conquistar seus objetivos neste segundo semestre – disse.

Ainda de acordo com o defensor, o objetivo do elenco é fazer uma boa sequência nas próximas semanas.

– Vamos trabalhar muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência na J-League nestas próximas rodadas da disputa.