No lançamento do PIX, bancos ficam fora do ar hoje (05)

Instituições financeiras estão sofrendo instabilidade no acesso aos serviços online nesta segunda-feira (05). Itaú, Santander, Banco do Brasil, Banco Inter, Nubank e Bradesco são os bancos com mais reclamações no Down Detector até o início da tarde de hoje.

Ainda não há informações precisas sobre o motivo da queda dos sistemas, contudo, esta segunda-feira marca o começo do cadastro de chaves no PIX por número de telefone, CPF ou e-mail. O PIX será a nova plataforma brasileira de pagamentos instantâneos que começa a operar em novembro.

Até o começo da tarde deste segunda, os bancos não se posicionaram sobre a dificuldade de acesso aos sistemas. Quando tivermos uma resposta, esta notícia será atualizada.

Quedas

PIX

