No More Heroes 1+2 chega ao Nintendo Switch; No More Heroes 3 em 2021

A desenolvedora Grasshopper Manufacture divulgou, através do Nintendo Direct Mini: Partner Showcase apresentado na manhã desta quarta-feira, dia 28, o primeiro trailer de gameplay de No More Heroes 3, terceiro título da icônica e controversa franquia de super-heróis de Suda51. Além disso, a companhia confirmou que No More Heroes 1+2 estará disponível para compra hoje via eShop do Switch.

Como é possível ver no trailer, No More Heroes 3 levará os conflitos entre super-heróis e assassinos para outro nível, apresentando o estiloso Travis Touchdown, o Assassino Lendário, enfrentando os mais poderosos seres vivos de toda a galáxia em meio a muita pancadaria, ação frenética e frases e poses de efeito Confira o trailer abaixo.

A Nintendo também confirmou que a partir de hoje, os jogadores poderão adquirir versões remasterizadas de No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle, através da loja digital do Switch. Segundo a desenvolvedora, o conjunto com os dois games estará acessível por tempo limitado, assim como ocorreu com Super Mario 3D All-Stars e com o recém-anunciado Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light. No momento, os jogos ainda não estão disponíveis para compra na eShop brasileira, devendo chegar muito em breve.

No More Heroes 3 será lançado em 2021 para o Nintendo Switch.