No primeiro ano de Flamengo, Pedro já busca seu recorde pessoal de gols

Se em 2019 tinha gol do Gabigol, em 2020, principalmente nos últimos meses, o nome que o torcedor do Flamengo tem gritado bastante é o de Pedro. Apenas nos últimos cinco jogos, o centroavante estufou as redes seis vezes. Duas delas nesta quarta-feira, na vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o Sport.

Em seu primeiro ano no clube como profissional, já são 14 gols em apenas 28 partidas. Uma média de uma bola na rede a cada dois jogos. Se analisarmos o tempo em campo, o número chama ainda mais a atenção. O atacante esteve no gramado por somente 1220 minutos. Ou seja, em média, precisou de apenas 87 minutos para marcar cada tento.

Restando ainda mais de 20 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro e com o time na briga também pela Copa do Brasil e pela Libertadores, Pedro tem tudo para bater o seu recorde de gols em uma única temporada como profissional. No seu melhor ano até agora, em 2018, pelo Fluminense, o camisa 21 marcou 19 vezes em 40 atuações. Mantida a média atual, precisará de apenas mais dez rodadas para ao menos igualar.

DESEMPENHO DE PEDRO ANO A ANO

2016 – Fluminense – 4 jogos e 0 gols

2017 – Fluminense – 35 jogos e 7 gols

2018 – Fluminense – 40 jogos e 19 gols

2019 – Fluminense/Fiorentina – 18 jogos e 5 gols

2020 – Flamengo – 28 jogos e 14 gols