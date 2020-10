No retorno à Globo, Angélica traz fuga da realidade à TV e divide opiniões · .

Após dois anos e meio na geladeira, Angélica voltou ao ar neste sábado (10) com o Simples Assim e dividiu opiniões. Ao colocar os anônimos no lugar de protagonismo, dispensar plateia e propor uma fuga da realidade com debates sobre o caminho em busca da felicidade, ela conseguiu provocar lágrimas e também críticas. Na web, a polarização foi notória.

“Cara, tô surpreso! Quão esse programa é inspirador. Mostra a realidade e ao mesmo tempo a simplicidade humana até na vida daqueles de alta classe social. Sem falar da emoção, que é passada para os telespectadores”, escreveu Cadu Lima. “Gostaria de dizer que o programa Simples Assim da Angélica já nasceu morto”, alfinetou Ana Cabett.

Na estreia, o Simples Assim explicou o que é a curva da felicidade, apresentou esquetes protagonizadas por atores da Globo, colocou anônimos diante de fotos antigas para refletirem sobre o futuro e debateu o dilema de um casal rico, que contou com a ajuda de Angélica para decidir se moraria em São Paulo ou em Franca, cidade do interior paulista localizada a 400 km da capital.

Foi este debate de gente privilegiada o ponto alto das críticas dos telespectadores. O quadro Dilemas da Vida Real não agradou por dar espaço a um casal bem provido financeiramente, chorando na Globo por não conseguirem definir sozinhos em qual cidade viver.

Mesmo com a divisão de opiniões, o Simples Assim liderou a audiência do início ao fim, com média prévia de 8,5 pontos na Grande São Paulo, contra 4,7 do SBT e 3,4 da Record.

Confira algumas reações do público sobre o retorno de Angélica à Globo:

Eu achei até bonitinho o programa,mas todos bem de vida,todos resolvendo suas vidas da maneira “simples assim” …

Confesso q no final me senti bem fracassada 😂😂 ( o que vc diria pra vc do passado) Eu diria:

– Deu merda,muda tudo!

Enfim.. #SimplesAssimpic.twitter.com/6wlCVnzaXm

— #RipBrazil 🏡🚩🚩 (@divaescondida) October 10, 2020

“Franca ou Sp”, Foda-se não precisava. Mas de resto o programa é incrível. Muito a vibe da @angelicaksy atualmente. Muito verdadeiro. Adorei as atuações tbm. Ela é tão necessária pra TV, como faz bem, como é natural. Gostei! Vida longa ao simples assim. #SimplesAssim#angelica

— anderson braga (@andersonbraga83) October 10, 2020

Me surpreendi com #SimplesAssim! Entretenimento leve, interessante e apostando na humanidade como protagonista. Os esquetes ilustraram muito bem o propósito da atração. Acho que @AngelicaKsy atua direitinho. Programa bem adequado para o contexto atual. Parabéns! #Angélica.

— Raulino Júnior (@RaulinoJunior) October 10, 2020

Pra mim, o único problema do programa #SimplesAssim é que ele acaba 🙁

— Ex Amor (@tuzintutu) October 10, 2020

Eu gosto da Angélica como apresentadora,mas não curti esse programa.#SimplesAssim

— Brasil (@aeioubrasil) October 10, 2020

Respeito muito a Angélica, mas não tive saco pra ver adolescentes contando suas incríveis rotinas de escola, praia e video game #SimplesAssimpic.twitter.com/8DaseRu4qZ

— A.loka (@nandaaliver) October 10, 2020

Esse novo programa da Angélica #SimplesAssim é muito white people problems

— Torcedores calma (@historizito) October 10, 2020

Amando o “Casos de família – Deluxe edition” da Angélica na Globo. #SimplesAssim

— Cris Pereira (@Oieusouocris) October 10, 2020

Isso é o caso de família, só que mais organizado #SimplesAssim

— C. (@ana_ca_la) October 10, 2020

Esse novo programa da Angélica lembra muito o Estrelas, só que numa vibe mais de auto ajuda#SimplesAssim

— João Vítor 🎭 (@joaovitorbt) October 10, 2020

E vou dizer que chorei horrores com esse programa da angelica, estou me sentindo bem melhor #simplesAssim

— Mabi (@mabis_c) October 10, 2020