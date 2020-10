No Rio Ave, Aderllan comemora bom início de temporada do clube

Com passagens pelo Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan destacou o bom início de temporada do Rio Ave nestes primeiros meses do ano. Segundo o jogador, que também atuou no futebol árabe e no Braga, a meta de todos é continuar crescendo de produção nesta atual época.

– Estamos fazendo uma boa temporada até aqui, realizando partidas com muita intensidade e crescendo de produção a cada jogo. O mais importante é que o plantel vem buscando melhorar ainda mais seu rendimento em campo nesta sequência da época. Vamos lutar muito para que isso seja possível – disse.

Para o defensor, seu desejo é fazer mais uma grande época no clube.

– Vou trabalhar muito para fazer uma grande época no clube. Tenho me dedicado ao máximo para honrar a camisa do Rio Ave até o fim.