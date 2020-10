Nobru é finalista do Esports Awards 2020

Nobru, anuncia a sua indicação ao Esports Award 2020, na categoria Pro Player Mobile, na qual é o único brasileiro indicado e também o único representante do Free Fire.

Com apenas 19 anos, o jovem paulistano que sonhava em ser jogador de futebol e jogava Free Fire no celular de seu pai, já é um dos principais nomes dos esports do mundo e sua indicação para o Esports Awards na categoria Pro Player Mobile reforça a relevância de Nobru no cenário global.

Além de defender a camisa de seu time do coração em competições do jogo da Garena, Bruno Goes divide seu tempo entre os treinos com o Timão e suas streams, que em agosto, o fizeram alcançar o posto de streamer mais assistido do mundo naquele mês, segundo dados do Esports Observer.

2020 vem sendo um ano de realizações para Nobru, que organizou a Copa Nobru, um campeonato de Free Fire de Emuladores com os principais times do país que se mostrou um sucesso instantâneo junto a comunidade do jogo que acompanhou as transmissões pelas duas plataformas, alcançando a incrível marca de 394 mil pessoas simultaneamente, o equivalente a oito vezes a lotação da Arena Corinthians, onde foi realizada a abertura das finais do evento.

Nobru explica:

– Ser finalista no Esports Awards é uma vitória que vem para coroar todo o trabalho que eu e meu time estamos fazendo. Desde comecei a jogar pelo Corinthians só venho colhendo coisas boas: o mundial, o título de MVP, a realização do meu próprio campeonato, e agora essa indicação. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo e só tenho a agradecer a todo mundo que acompanha e torce por mim, e principalmente a meu pai e toda minha equipe que estão sempre comigo. Agora é mostrar a força que o Brasil tem no Free Fire com todo mundo ajudando na votação.

Criado há 5 anos, o Esports Awards é um dos principais prêmios do mundo, voltado para os esports e teve no ano passado personalidades como Nyvi Stephan, Alanzoka e Fallen como finalistas.

Este ano, Nobru ao lado de Gaules, Zews, Zezinho e Ana Xisdê, completam a lista de brasileiros indicados em 2020. A escolha dos vencedores será feita por voto popular no site do Esports Awards. os votos podem ser registrados até o dia 8 de novembro.