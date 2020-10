Nokia é a marca mais confiável para celulares Android, diz estudo

A fabricante Nokia, atualmente licenciada como marca para a HMD Global, é a líder do mais novo ranking de confiabilidade da Counterpoint Research. A pesquisa consultou consumidores de smartphones Android para identificar a companhia que é melhor avaliada pelo público em várias categorias.

Ao todo, o teste é focado em quatro pilares: atualizações de software, atualizações de segurança, testes de qualidade e durabilidade, e recomendação de dispositivos para uso corporativo.

A Nokia conquistou a primeira colocação principalmente pela ótima atuação em atualizações: os smartphones da marca recebem melhorias e correções de segurança mensalmente, recebendo uma nota perfeita nesse quesito. O mesmo vale para as versões do Android: todos os dispositivos atualmente no mercado estão no Android 10, totalizando 20 modelos. Ela também foi a marca mais recomendada para uso em ambientes empresariais.

As notas de atualizações de segurança mostram a boa avaliação de Nokia e OnePlus.Fonte: Counterpoint Research

Por fim, a fabricante ainda recebeu elogios em termos de testes de durabilidade feitos antes de colocar um dispositivo à venda — incluindo provas rígidas de pressão, dobra, quedas, arranhões e contato com líquidos.

Outras marcas

A segunda companhia mais bem avaliada no teste da Counterpoint foi a OnePlus. Até pela menor quantidade de dispositivos no mercado, ela possui um maior controle sobre o catálogo e mantém todos os sete dispositivos atualizados no Android 10, com 90% deles atualizados mensalmente em questão de segurança.

As demais fabricantes foram criticadas na pesquisa por um desempenho irregular em atualizações. As exceções são a Samsung, que recebeu elogios pelo esforço em manter o software em uma fase regular, apesar do vasto catálogo, e a Realme, já com bons resultados mesmo com pouco tempo de mercado.

As notas finais das fabricantes de smartphones Android.Fonte: Counterpoint Research

O ranking acima mostra as notas das dez fabricantes consultadas em cada uma das categorias. Depois de Nokia e OnePlus, aparecem Samsung, Xiaomi, Realme, Huawei, Lenovo (incluindo Motorola), Oppo e Vivo. Na lista, a LG ficou em último lugar, especialmente pelo desempenho nos critérios de atualização de software e proteção.

O estudo completo em inglês pode ser conferido no site da empresa de consultoria.