Nome da MLS é contratadopor clube europeu em transferência histórica

Nome tratado como uma das grandes revelações recentes de clubes que disputam a Major League Soccer (MLS), o meia norte-americano Brenden Aaronson já tem destino certo: o Red Bull Salzburg, da Áustria.

A informação foi confirmada tanto pelo Philadelphia Union como pela MLS em seus canais oficiais. Apesar do acerto já estar sacramentado, os envolvidos na transação entraram em acordo para que Aaronson siga nos Estados Unidos, pelo menos, até janeiro de 2021.

Valores relacionados a transação não foram passados oficialmente, sendo citado apenas no comunicado que se trata de um “acordo multimilionário” com bônus de performance além de assegurar que se trata da negociação mais impactante financeiramente por um jogador formado nos Estados Unidos bem como a manutenção de um percentual econômico pensando em futura transferência.

Extraoficialmente, o jornal The Philadelphia Inquirer afirma ter apurado com múltiplas fontes de que as quantias em questão seriam de 6 milhões de dólares (R$ 33,6 milhões na atual cotação) pela ida do jogador para a Europa além de bônus que pode chegar até a 3 milhões de dólares (R$ 16,8 milhões). Em relação ao percentual econômico em venda futura, a quantia seria variável conforme a natureza da negociação, podendo variar de 10 a 20%.

Desde o ano passado, período em que começou a atuar com regularidade pelo clube da Pensilvânia, o atleta de apenas 19 anos de idade participou de 51 jogos com 12 participações diretas em gol através dos sete tentos assinalados além de cinco assistências.

Com isso, à partir do ano que vem, Brenden Aaronson poderá mostrar seu futebol não apenas nas competições nacionais onde o Red Bull Salzburg tendo sido quase que absoluto (heptacampeão da Bundesliga austríaca e sete vezes campeão nas últimas nove edições da OFB-Cup, a Copa da Áustria), mas também na Liga dos Campeões da Europa. A equipe está no Grupo A ao lado de Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Lokomotiv Moscou.

