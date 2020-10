Nos Estados Unidos, equipe deixa o campo após caso de homofobia

Em diversas modalidades esportivas ao redor do globo, o combate a casos de ofensas como racismo e homofobia tem se tornado cada vez mais constante e necessário. E foi dessa forma que agiu a equipe do San Diego Loyal em partida da United Soccer League (USL) enfrentando o Phoenix Rising.

Leia mais: Pela quinta vez na carreira, Claudinho reencontra seu clube formador

Quem depende apenas de si para avançar ao mata-mata da Libertadores?

Depois que o atleta que assumiu publicamente sua homossexualidade, Collin Martin, apontou ao quarto árbitro ter sido ofendido de maneira homofóbica por Junior Flemmings, atleta do Rising, o técnico Landon Donovan decidiu que toda a sua equipe sairia de campo como forma de protesto.

O ex-jogador da Major League Soccer (MLS) chegou a argumentar com a arbitragem pedindo a expulsão de Flemmings, mas, como ela não ocorreu, ele não autorizou a volta de sua equipe mesmo com o placar favorável em 3 a 1. Com isso, o resultado pode ser caracterizado como de W.O. e a vitória de 3 a 0 dada a equipe de Phoenix.

Essa não é a primeira vez que o Loyal se posicionou contra uma situação de ofensa dessa linha já que, frente ao Los Angeles Galaxy II, também pela USL, o time paralisou um jogo após Omar Ontiveros ter sido acusado de ofender racialmente Elijah Martin. No desenrolar da semana, Ontiveros teve seu contrato rescindido pelo clube angelino.

“Nós passamos por muita coisa na última semana e nós fizemos um vot de que não iríamos nos calar diante de racismo, homofobia, coisas as quais não pertencem ao nosso jogo. Nós tomamos a decisão de que nós iremos agir, nós iremos falar”, disse Donovan em palavras publicadas pelo clube de San Diego na sua rede social.

Em um longo comunicado, Collin Martin explicou a situação onde ele chegou a ser expulso ao relatar a situação para a arbitragem que entendeu ter sido, na verdade, ofendida pelo próprio Martin de maneira homofóbica além de agradecer profundamente a reação tida por seus companheiros e comissão técnica.

“A decisão coletiva de sair de campo em solidariedade e desistir de uma partida fala sobre o tamanho do apoio deles por mim e e como a organização está posicionada. Por fim, espero que isso possa ser um exemplo de que ainda temos um longo caminho para nós educar e expulsar isso do nosso jogo”, mencionou Collin.