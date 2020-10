Para não ver Cassiano (Henri Castelli) na cadeia, Ester (Grazi Massafera) irá ceder à chantagem de Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe. O antagonista da novela das seis ameaçará tirar a guarda dos filhos da protagonista e forjar provas para colocar o personagem de Henri Castelli na cadeia, caso a filha de Samuel (Juca de Oliveira) tente se separar dele.

“Eu não me conformo que esse vai ser o nosso último abraço”, dirá o loiro. A despedida do casal acontecerá no próximo dia 22 na trama de Walther Negrão. “Então, quer dizer, que pra salvar a minha pele, você vai fazer o jogo desse demente?”, dirá o irmão de Taís (Débora Nascimento), sem acreditar no novo golpe que sofrerá.

Chateada com a decisão tomada, Ester abraçará o amado em prantos e afirmará não ter escolha. “Eu não me conformo que esse vai ser o nosso último abraço”, dirá o pai de Samuca (Vitor Figueiredo), determinado em mudar a história dos dois.

O casal se beijará apaixonadamente, e Cassiano prometerá que essa não será a última vez que os dois se verão: “A nossa história não vai acabar assim”.

“Não esquece eu te amo e eu vou te amar pra sempre”, responderá a personagem de Grazi Massafera. Em razão da sua decisão, Ester terá que voltar rapidamente à mansão dos Albuquerque para ficar “condenada” com seu algoz.

Mas antes de ela ir embora, o loiro lhe dará um recado de esperança. “Eu não tenho medo de nada. Eu quero que você saiba que eu nunca vou desistir de você, Ester”, irá declarar o aviador.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.