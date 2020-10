Nova Juma? Letícia Spiller pede para participar do remake de Pantanal · .

O anúncio de que a Globo vai produzir o remake de Pantanal (1990) está mesmo mexendo com o desejo das atrizes nos bastidores. Depois de uma “guerra virtual” com várias artistas postando fotos no estilo selvagem, foi a vez de Letícia Spiller manifestar sua vontade de fazer parte do elenco da novela. Em entrevista a Ana Furtado no É de Casa deste sábado (10), a loira declarou seu desejo e ganhou até campanha da colega apresentadora.

Letícia foi a convidada da semana do quadro Viva o Verde, que dá dicas de como cuidar de plantas. O assunto do dia era flores, e a atriz mostrou algumas espécies que cultiva em sua casa.

Além disso, a eterna Babalu de Quatro por Quatro relembrou sua personagem Giovanna, na primeira fase da novela Rei do Gado (1996). “Novelas mais rurais têm uma memória afetiva dentro de mim por causa desse contato com a natureza que eu tenho desde pequena. Fico muito emocionada, me pega em um lugar diferente”, explicou.

Questionada sobre o seu maior desejo em um novo trabalho, a atriz não hesitou em fazer um pedido. “Vai haver um remake de Pantanal. Eu adoraria fazer”, respondeu.

Ana Furtado ficou empolgada em demonstrar seu apoio. “Vamos fazer uma campanha pra Letícia fazer a novela Pantanal! #LetícianoPantanal”, sugeriu.