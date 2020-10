Nova propaganda de Cyberpunk 2077 destaca boa performance no PS5

Após sofrer diversos adiamentos, Cyberpunk 2077 acabou vendo o seu lançamento cair bem próximo da chegada da nova geração de consoles. Com isso, prontamente a desenvolvedora CD Projekt Red anunciou a possibilidade de migrar gratuitamente do PS4 e Xbox One para o PS5 e Xbox Series, além de trazer melhorias de performance nos novos videogames por patch.

Hoje, usuários do Reddit descobriram um anúncio do jogo em uma loja de videogames europeia que aponta justamente para os benefícios de jogar em um console de ponta. “Também roda muito bem no PS5!”, diz o pôster que você pode conferir aqui:

Anúncio de Cyberpunk 2077 destaca sua boa performance no PS5Fonte: PushSquare

O jogo será lançado no dia 19 de novembro de 2020, e nós já jogamos um pouquinho dele e compartilhamos as nossas impressões em uma prévia caprichada:

Quais são as suas expectativas para o jogo? Vai curti-lo no PC, na atual geração de consoles ou na próxima? Comente a seguir!