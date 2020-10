Novato brilha com quatro touchdowns, e comanda vitória dos Steelers sobre os Eagles

No clássico da Pensilvânia, os Steelers suaram, mas conseguiram superar os Eagles por 38 a 29, dentro do Heinz Field, em Pittsburgh, e seguem imbatíveis na temporada, com quatro vitórias em quatro jogos, liderando a divisão Norte da AFC à frente do arquirrival Baltimore Ravens. Esta é a primeira vez desde 1979 que o time inicia a temporada com quatro triunfos. Nas duas vezes que isso aconteceu, Pittsburgh chegou ao Super Bowl e venceu.

O grande nome do jogo foi o recebedor novato Chase Claypool. Ele correu para um TD e ainda anotou mais três após passes do quarterback Big Ben Roethlisberger. O único novato que marcou mais TDs em uma única partida na história da NFL foi Gale Sayers, com seis, em 12 de dezembro de 1965.

Escolhido na segunda rodada do draft, Claypool finalizou o jogo com sete recepções para 110 jardas. Big Ben, por sua vez, lançou para 239 jardas, com 27 de 34 passes completados. Os Eagles ainda tiveram a chance de deixar o jogo engraçadinho, mas a última campanha liderada por Carson Wentz foi bem atrapalhada, com o jogador sendo sacado na primeira descida e depois sendo interceptado em uma tentativa desesperada de passe na quarta descida.

Os Eagles, com um recorde de 1-3-1 na temporada, vão tentar se recuperar contra ninguém menos que o Baltimore Ravens na próxima rodada. Já os Steelers seguem em casa e terão como rivais os Browns na semana 6.