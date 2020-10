Novatos e rivais vencem prêmio de jogadores da semana 5 na AFC

Chase Claypool e Patrick Queen, calouros de Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, respectivamente, foram eleitos os melhores jogadores da semana 5 da NFL. Claypool ganhou a premiação no setor ofensivo; enquanto Queen foi agraciado por sua atuação na defesa. O curioso é que os dois atletas são partes de uma das maiores rivalidades da liga, entre Steelers e Ravens.

Chase Claypool teve um jogo para não esquecer diante do Philadelphia Eagles. O jogador anotou quatro touchdowns na partida, incluindo a pontuação que selou o destino do confronto, com triunfo de Pittsburgh. O jogador teve 116 jardas totais, com 10 toques na bola.

Patrick Queen segue fazendo barulho na NFL. O linebacker de Baltimore é um dos cotados para ser o calouro defensivo da temporada, e, contra o Cincinnati Bengals, teve o jogo quase perfeito. Conquistou um sack, forçou um fumble, recuperou dois fumbles e ainda marcou um touchdown. Para não passar batido, Queen ainda teve 9 tackles totais no duelo.

Entre os times de especialistas, o kicker Jason Sanders, do Miami Dolphins, com 5 field goals anotados foi o premiado na semana 5.