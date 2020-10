Nove jogos no mês: Flamengo abre e fecha outubro contra o Athletico-PR; veja o calendário

No quesito esportivo, os últimos dias de setembro foram surpreendentes e dignos de aplausos a quem defendeu as cores do Flamengo, que passou por um surto de Covid-19 e, mesmo assim, arrancou um empate com o Palmeiras (fora de casa) e duas vitórias seguidas pela Libertadores, assegurando uma vaga às oitavas, repleto de garotos da base. Agora, o apertado calendário de outubro, com novo jogos, será aberto com a partida diante do Athletico-PR, curiosamente o último rival do mês.

O primeiro encontro será neste domingo, às 16h, no Maracanã e pela 13ª rodada do Brasileiro. Já o último, agendado para o dia 28 de outubro, será válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil – cujo jogo marcará a estreia do Fla nesta edição da competição. E cabe lembrar que o Furacão, em 2019, foi justamente o algoz dos cariocas, eliminados nos pênaltis, nas quartas.

Ainda é cedo para debater a respeito de clima de revanche na Copa do Brasil ou pela Supercopa do Brasil (vencida este ano pelo Fla, em jogo único), diante do prisma paranaense, mas o fato é que o jogo deste fim de semana pode ser uma prévia do embate pelo torneio de mata-mata (o jogo da volta, em tempo, será dia 4 de novembro).

REAPRESENTAÇÃO E POSSÍVEIS VOLTAS



O Flamengo se reapresentou na última quinta já visando o duelo de rubro-negros, ainda sem definir quem será poupado ou terá condições para retornar – Gabriel Batista, Renê, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thuler, Arão, Gomes, Pepê e Everton Ribeiro, de fora dos últimos dois jogos por conta de Covid-19, por exemplo, podem voltar. E o escopo é manter a evolução coletiva, apesar as recentes adversidades.

– Estamos bem no estilo de jogo e pouco a pouco estamos melhorando a cada dia. Necessitamos de tempo e confiança – falou Jordi Guerrero, logo após o jogo de quarta-feira pela Libertadores.

Do lado do Athletico, no meio da tabela do Brasileirão, a tendência é que jogadores que venham atuando com frequência sejam poupados – como o lateral-direito Jonathan e o volante Wellington, além do desfalque assegurado, o zagueiro Thiago Heleno, suspenso. Em contrapartida, Walter, recuperado da Covid-19, estará à disposição de Eduardo Barros.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

A aguardar o que as comissões técnicas extrairão do possível prognóstico do duelo da Copa do Brasil, a iniciar no fim do mês – e o Flamengo espera, até lá, que todo o elenco esteja apto para o time de Domènec Torrent. A sequência é pesada. Confira o calendário de outubro do Flamengo:

04/10 – Flamengo x Athletico-PR (Maracanã) – Brasileiro

07/10 – Flamengo x Sport (Maracanã) – Brasileiro

10/10 – Vasco x Flamengo (São Januário) – Brasileiro

13/10 – Flamengo x Goiás (Maracanã) – Brasileiro

15/10 – Flamengo x Red Bull Bragantino (Maracanã) – Brasileiro

18/10 – Corinthians x Flamengo (Neo Química Arena) – Brasileiro

21/10 – Flamengo x Junior Barranquilla (Maracanã) – Libertadores

25/10 – Internacional x Flamengo (Beira-Rio) – Brasileiro

28/10 – Athletico-PR x Flamengo (Arena da Baixada) – Copa do Brasil