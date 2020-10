Novo caso de Covid-19 nos Patriots obriga NFL a adiar novamente jogo contra os Broncos

A NFL decidiu pelo adiamento da partida entre Patriots e Broncos, marcada para esta segunda-feira, após mais um caso positivo de coronavírus na franquia da Nova Inglaterra. Ambos os times terão agora um ‘bye’ forçado na semana 5 da liga.

A NFL anunciou a remarcação do jogo para próximo domingo (18), implicando no adiamento de outro compromisso, a peleja entre Denver Broncos e Miami Dolphins, que estava programada para o dia 18 de outubro, às 17h05 (de Brasília).

Broncos e Patriots entrariam em campo nesta segunda-feira, às 18h. New England está com as instalações temporariamente fechadas desde o teste positivo do cornerback Stephon Gilmore. O drama do novo coronavírus nos Patriots começou com o teste positivo de Cam Newton, pouco antes da partida contra o Kansas City Chiefs. Como o jogador foi o único caso na semana, a partida diante dos atuais campeões da liga foi realizada, mas movida para uma segunda-feira.

O departamento médico da NFL está realizando testagem para coronavírus de jogadores e funcionários do New England Patriots neste domingo. Até o momento, a equipe de Massachussetts teve três jogadores positivos para coronavírus. As instalações da equipe foram fechadas.

Esse é o terceiro Centro de Treinamentos a ser totalmente fechado pela NFL nos últimos 10 dias. Além dos Pats, Minnesota Vikings e Tennessee Titans também tiveram suas instalações fechadas. Na segunda posição da AFC East, os Patriots somam duas vitórias e duas derrotas na temporada 2020 da liga.