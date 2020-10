Novo concurso Ministério da Economia autorizado com 100 vagas! Até R$ 6.130

O Ministério da Economia vai abrir um novo edital de concurso para o preenchimento de 100 vagas temporárias. A autorização do certame já foi publicada no Diário Oficial da União.

De acordo com o documento, as vagas serão oferecidas para os cargos de Coordenador de Análise de Prestação de Contas Temporário (04 vagas), Analista de Prestação de Contas Temporário (48 vagas), Agente de Apoio de Prestação de Contas Temporário (08 vagas) e Analista de Instauração de Tomada de Contas Especial (40 vagas).

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível superior. No entanto, a pasta ainda não revelou se vai cobrar graduação em alguma área específica.

De acordo com a lei que regulamenta este novo concurso, os salários vão chegar a R$3.800 (analista) e R$6.130 (agente e coordenador). No entanto, o valor ainda pode variar, uma vez que a portaria informa que caberá ao Ministério da Economia definir a remuneração dos contratados.

Segundo o aval, os aprovados atuarão por até quatro anos, quando o prazo de validade do contrato terminará.

De acordo com a portaria autorizativa, o edital de processo seletivo simplificado deverá ser publicado em até seis meses. Sendo assim, o documento vai ser publicado até abril de 2021.

Ministério tem outro edital autorizado com 39 vagas; saiba tudo

Em agosto, o Ministério da Economia teve um novo edital de processo seletivo autorizado. De acordo com o documento, divulgado no Diário Oficial da União, o certame será para o preenchimento de 39 vagas temporárias.

Foi divulgado no Diário Oficial da União, edição desta terça-feira, 06 de outubro, a informação de que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) vai organizar o edital. Agora, o próximo passo será a assinatura de contrato entre as partes.

A comissão organizadora terá até 90 dias, ou seja, até dezembro, para elaborar o projeto básico do edital. No entanto, a portaria autoriza a prorrogação desse prazo por igual período, ou seja, até março de 2021. No entanto, o certame deverá sair antes, já que o prazo máximo de abertura do concurso, conforme prevê a portaria, é até 08 de janeiro de 2021.

De acordo com o texto, os profissionais contratados vão desenvolver atividades técnicas especializadas no âmbito da Comissão Especial de Extintos Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima (CEEXT) do Ministério da Economia.

As vagas do edital do Ministério da Economia serão oferecidas para atividades técnicas de complexidade intelectual, de nível superior. As oportunidades serão para ingresso nas seguintes áreas:

Direito (37 vagas); e

Arquivologia (02).

De acordo com a lei que regulamenta o edital, os salários devem chegar a R$ 6.130.