Novo exame não mostra cocaína, e advogado vê chance de pena menor ou até perdão da Rússia

O advogado Pavel Gerasimov falou neste domingo (4), em entrevista à TV Globo, sobre o julgamento de Robson. O motorista brasileiro está preso na Rússia desde fevereiro de 2019, após desembarcar com remédios feitos de cloridrato de metadona, uma substância proibida no país.



Os medicamentos foram levados por Robson para o sogro de Fernando, volante revelado pelo Grêmio, com passagem pela seleção brasileira e que contratou o motorista para prestar serviços a ele na Europa. Hoje, o jogador atua no Beijing, da China.

De acordo com Gerasimov, que representa Robson na Rússia, a defesa trabalha com dois caminhos para tentar libertar o brasileiro. O primeiro é uma sentença abaixo da pena mínima, sob a argumentação de uma “imagem positiva” do motorista. Para isso, foram feitos exames de DNA, que não mostram substâncias proibidas na vítima.

Fernando celebra gol pelo Beijing Guoan; Robson, seu ex-funcionário, está preso na Rússia

“Está claro que o Robson não teve a intenção de cometer o crime. Ele está pronto para colaborar com as autoridades e nunca mentiu para a corte. Acho que vamos conseguir algo abaixo da pena mínima nos dois artigos, o que vai permitir iniciar o processo de transferência dele para o Brasil. E aí na Justiça brasileira ele terá o direito de apelar da decisão”, explicou o advogado.

A segunda hipótese depende do perdão do governo russo. Segundo a defesa de Robson, casos do tipo têm acontecido com maior frequência, mas dependem de uma participação mais intensa de autoridades brasileiras.

“Tem muita gente no Brasil por dentro do caso do Robson. E se essas pessoas conseguirem chamar a atenção das autoridades do país isso pode ajudar muito, porque hoje não existe um acordo diplomático para casos assim entre a Rússia e o Brasil. E, se houver uma vontade política, esse caso pode ser encerrado. Como sabemos houve casos quase iguais com muito israelenses e todos esses casos foram encerrados. Porque o governo de Israel está sempre lutando pra defender o seu povo”, disse.