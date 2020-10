Novo filme de Adam Sandler na Netflix causa demissão de jornalista; entenda · .

Figura constante no top 10 da Netflix desde sua estreia, O Halloween do Hubie (2020), novo filme de Adam Sandler em parceria com o serviço de streaming, causou a demissão de uma apresentadora de TV dos Estados Unidos. Alaina Pinto perdeu o emprego por fazer uma breve ponta na produção vestida de Arlequina, personagem da DC Comics nos quadrinhos e nos cinemas.

A jornalista era âncora de um telejornal da WHDH 7 News, emissora independente de Boston, nos Estados Unidos. Ela revelou em seu perfil no Twitter que sua participação no filme violou o contrato firmado com a empresa.

No longa, ela interpretou a apresentadora do fictício Wake Up Boston Morning News. Sua personagem, assim como outros integrantes do programa, se fantasiou para celebrar o Halloween. Alaina apareceu caracterizada com o visual de Arlequina, que se tornou popular na pele da atriz Margot Robbie nos filmes Esquadrão Suicida (2016) e Aves de Rapina (2020).

De acordo com o site TheWrap, como O Halloween de Hubie foi gravado nas proximidades de Boston, a equipe de produção a convidou para fazer uma participação no longa.

No texto publicado na rede social, Alaina admitiu a violação de contrato e disse entender a decisão da emissora. Apesar da tristeza, ela agradeceu o apoio de espectadores e outros colegas de equipe da WHDH.

“Olá, amigos. Tenho algumas notícias para compartilhar. No início desta semana eu fui desligada da 7 News. Estou postando isso porque quero ser aberta e honesta com vocês. Ano passado, eu fiz uma aparição no mais recente filme de Adam Sandler lançado na Netflix, o Halloween do Hubie”, escreveu a jornalista no início de sua declaração.

“Ao fazê-lo, eu erroneamente violei meu contrato com a emissora e entendo o motivo da gerência que infelizmente decidiu por me eliminar. Eu estou profundamente desapontada e triste e esperava que as coisas não evoluíssem para tal decisão. Obrigada aos meus queridos telespectadores e aos meus ótimos colegas na emissora. Prometo manter contato e atualizá-los sobre o próximo capitúlo. O futuro é brilhante”, concluiu Alaina.

Confira abaixo o texto original publicado no Twitter: