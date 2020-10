Novo Jurassic World é paralisado após membros da equipe contraírem Covid-19 · .

A produção de Jurassic World: Domínio é mais uma vítima das complicações de gravar durante a pandemia do coronavírus. O diretor do longa, Colin Trevorrow, anunciou nesta quarta-feira (7) que as filmagens estão paralisadas após membros da produção testarem positivo para a Covid-19.

“Acordei com as notícias de que tivemos testes positivos para o novo coronavírus em Jurassic World: Domínio. Todos testamos negativo pouco depois, mas devido aos nossos protocolos de segurança, vamos pausar os trabalhos durante duas semanas. Voltamos logo”, escreveu o diretor em sua conta no Twitter.

Em comunicado enviado à imprensa, um porta-voz da Universal Pictures confirmou as informações, mas não deu prazo para o retorno dos trabalhos.

“Ontem à noite, nos informaram de que a produção de Jurassic World: Dominio recebeu uma pequena quantidade de testes positivos para a Covid-19. Mesmo que testes seguintes tenham apresentado negativo nesta manhã, devido ao nosso rígido protocolo e para manter a segurança e o bem-estar de todo o elenco e equipe, aqueles que testaram positivo anteriormente continuarão em isolamento, assim como os que tiveram contato com eles. Como resultado, as filmagens ficarão paralisadas temporariamente e retornarão de acordo com nossas medidas de segurança”, diz o texto.

O anúncio da paralisação vem logo após a decisão pelo adiamento do lançamento do filme. Antes previsto para 2021, a conclusão da trilogia Jurassic World chegará aos cinemas em 10 de junho de 2022.

O filme não foi o único blockbuster afetado recentemente por casos de coronavírus. As gravações de The Batman também foram paralisadas após o astro Robert Pattinson testar positivo. O ator, no entanto, já retornou aos trabalhos após ficar em isolamento para se recuperar da doença.

Enquanto Jurassic World: Domínio não chega, a Netflix lançou um derivado da franquia focado para o público infantil intitulado Acampamento Jurássico (2020).

Confira a publicação de Colin Trevorrow na íntegra: