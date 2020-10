Novo livro sobre Game of Thrones traz segredos da série da HBO

Uma das maiores séries da história da TV, Game of Thrones, terá algumas curiosidades sobre os seus bastidores compartilhadas com o público através do novo livro Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series, do autor James Hibberd, editor geral do site Entertainment Weekly.

(Dutton/Reprodução)Fonte: TV Line

Nós já fomos apresentados a uma destas curiosidades, na qual George R.R. Martin, autor dos livros que deram origem à série da HBO, revelou qual ele considera a pior cena de todas as temporadas do programa.

O livro revela que um dos casais preferidos do público foi concebido originalmente como irmãos. Missandei e Verme Cinzento teriam um relacionamento tal qual Cersei e Jamie Lannister.

(HBO/Reprodução)Fonte: Syfy

Confira alguma das outras histórias curiosas por trás da produção de Game of Thrones que estarão presentes no livro:

Sibel Kekilli não estava disposta a interpretar a personagem Shae, ela precisou ser convencida pelos diretores;

Natalie Dormer, a rainha Margaery Tyrell, originalmente fez teste para ser Melisandre;

O veado morto encontrando pelos Starks na 1ª temporada era um cadáver real;

Rickon Stark quase foi cortado da série;

Liam Cunningham lutou com os diretores para que seu personagem Davos não fosse apaixonado por Missandei;

Maisie Williams torcia para que sua personagem Arya matasse Cersei usando o rosto de Jamie Lannister.

E aí, o que achou destas curiosidades? Parece que essa é mais uma leitura obrigatória para os fãs assíduos da série!