novo ‘menino’ de Jesus renova e tem multa de R$ 792 milhões

Depois de retornar ao Benfica e ver o clube ser eliminado precocemente da Champions League, o treinador Jorge Jesus viu a diretoria do clube português não entregar a quantidade de reforços pedida. No entanto, um nome para a sequência da temporada pode vir da base e com uma multa quase bilionária.

Isso porque, nesta quarta-feira (7), o Benfica anunciou a renovação contratual do jovem atacante Gonçalo Ramos, de 19 anos, até 2025. Com a ampliação do vínculo, o jogador passa a ter uma multa de 120 milhões de euros (R$ 792 milhões na cotação atual).

Promovido à equipe principal do Benfica na última temporada, estreando contra o Aves, na penúltima rodada do Campeonato Português, Ramos começou a atual na equipe B. No entanto, já foi aproveitado por Jorge Jesus entre os profissionais e apontado pelo jornal português A Bola como o ‘menino’ do Mister.

Anteriormente, Gonçalo Ramos tinha contrato com a equipe encarnada até 2024. Mas, pelas boas atuações na base e o atual aproveitamento no profissional, o Benfica estendeu o vínculo por mais um ano, aumentando sua multa.



O Benfica, após ver o rival Porto ficar com o título português da temporada 2019-20 nas últimas rodadas, tinha como objetivo a Champions League de 2020-21. A diretoria, inclusive, foi atrás de Jorge Jesus e o tirou do Flamengo. No entanto, o Mister e as Águias caíram na terceira fase pré-eliminatória do torneio continental ao perder para o PAOK por 2 a 1.

Agora, além do Campeonato Português, o Benfica terá a Europa League na temporada. Os Encarnados estão no Grupo D da competição junto com Standard Liége, Lech e Rangers.