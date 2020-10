Novo reforço do Santa Cruz: Confira os números de Caio Mancha no XV de Piracicaba

Na liderança da chave A da Série C, o torcedor do Santa Cruz começou a semana ainda mais esperançoso, já que a diretoria confirmou a chegada do atacante Caio Mancha, que foi revelado pelo Palmeiras.

Antes de fechar com o Tricolor, o centroavante defendia as cores do XV de Piracicaba, clube que bateu na trave em relação ao acesso à elite do futebol paulista.

No time do interior de São Paulo, Caio Mancha era um dos nomes mais conhecidos do elenco e anotou 5 gols em 16 partidas. A média foi de 0,31 por jogo.

Carreira



Projetado ao futebol nacional pelo Palmeiras, Caio Mancha defendeu as cores da Portuguesa, Guarani, Rio Claro, ABC-RN, Ferroviária, Taubaté, Votuporanguense e XV de Piracicaba.