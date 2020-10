Novo reforço do United, Cavani esbanja confiança antes de sua estreia

*Por Danilo Di Grado

Após sua saída do PSG, Edinson Cavani recebeu diversas sondagens de clubes pelo mundo, entre eles o Grêmio e o Atlético-MG.

No entanto, o uruguaio acabou surpreendendo a todos ao assinar contrato com o Manchester United. Sendo assim, o craque, em entrevista para o site oficial do time inglês, ao ser perguntado se os torcedores ficarão felizes com seus gols, destacou que espera poder marcar muitas vezes com a camisa dos Red Devils.

“Acredito que sim! Espero poder marcar bastante e vou trabalhar muito para isso. Como disse antes, venho para cá com muita vontade de trabalhar muito, de me preparar e de estar à disposição dos meus companheiros e do treinador para a seleção. Quero ser capaz de colocar todo esse esforço e trabalho árduo em campo e, juntos, conseguir alcançar grandes coisas, grandes coisas com o Manchester United. Estou muito ansioso e animado para voltar a jogar e competir, e se Deus quiser, posso fazer gols, o que é muito importante para todos e também para mim, como atacante. Para os fãs, para todos. Então, como eu disse, estou morrendo de vontade de começar a treinar para estar pronto para marcar gols, para que possamos todos aproveitá-los e ter bons momentos juntos”, declarou.

Diante dos elogios feitos por Van Persie, no Twitter, indicando que o United deveria contratá-lo, Edinson destacou ter ficado muito feliz, fazendo questão de agradecê-lo nas redes sociais.

“Este é o tipo de coisas agradáveis ​​que o futebol pode proporcionar. Quando um jogador desse tipo e jogadores dessa qualidade dentro do jogo, dá a vocês um … como posso dizer, fazer um comentário ou expressar sua opinião sobre mim e falar nesses termos. Agradeci a primeira vez que ele falou sobre mim, agradeci nas redes sociais. E ele me respondeu e também mostrou sua gentileza, seu apreço e sua admiração como jogador de futebol. Essas são as coisas boas que saem do futebol, que você leva em conta e que são úteis para você como motivação para o que está por vir”, concluiu.