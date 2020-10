Novos uniformes do Santos são aprovados por conselheiros

Em reunião virtual realizada nesta quinta-feira (08), o Conselho Deliberativo do Santos aprovou o terceiro uniforme do clube, na cor azul, bem como uma edição especial na cor rosa, onde parte do valor levantado será revertido na prevenção e combate ao câncer de mama.

Durante o seu direito de fala sobre o assunto, o conselheiro Vágner Lombardi solicitou a alteração do escudo antigo para o atual no terceiro uniforme. O presidente Orlando Rollo se comprometeu a tentar fazer a alteração, mas a aprovação girou em torno do projeto original.

Os novos uniformes já foram colocados à venda, mas precisavam da aprovação dos conselheiros para que pudessem ser utilizados em dias de jogos, o que com a anuência desta noite já poderá acontecer. No entanto, a estreia ainda não tem data definida.