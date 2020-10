Nubank está fora do ar neste sábado (10)

Na noite deste sábado (10), usuários do Nubank estão enfrentando dificuldades para acessar os serviços do banco. De acordo com o site DownDetector, os problemas começaram por volta das 18h30.

As reclamações indicam que não é possível abrir o aplicativo ou efetuar transações relacionadas ao cartão da instituição.

O Nubank ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas aparentemente problemas no serviço de nuvem da Amazon estão refletindo na instabilidade de algumas aplicações.