Número de desempregados no Brasil bate 13,5 milhões em setembro

A edição do mês da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19 registrou 13,5 milhões de desempregados no Brasil em setembro. O número representa um recorde da série histórica. Em maio, o número de desempregados divulgados pela pesquisa foi de 10,1 milhões.

O aumento no número de desempregados de agosto para setembro foi de 4,3%. Já o aumento do número de desempregados de maio para setembro foi de 33,1%. Os dados foram divulgados sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Há um aumento da população desocupada ao longo de todos esses meses. Esse crescimento se dá em função tanto das pessoas que perderam suas ocupações até o mês de julho quanto das pessoas que começam a sair do distanciamento social e voltam a pressionar o mercado de trabalho”, afirmou Maria Lucia Vieira, coordenadora da pesquisa em nota.

A pesquisa mensal também mostrou que a população ocupada do Brasil era de 82,9 milhões em setembro, representando aumento de 1% quando comparada a agosto e queda de 1,7% quando comparada a maio. “A população ocupada era de 84,4 milhões em maio e caiu até o mês de julho, quando volta a ter variações positivas, chegando ao contingente de 82,9 milhões em setembro. Ainda está abaixo do número que tínhamos em maio, mas já mostrando uma leve recuperação nos meses de agosto e setembro”, disse Maria Lucia Vieira.

A taxa de desemprego no Brasil passou de 13,6%, em agosto, para 14%, em setembro. O número também representa o maior índice desde o início da série histórica da pesquisa. Apesar dos índices em aumento, o medo do desemprego caiu no país.