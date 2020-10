Mateus Carrieri se revoltou ao ser chamado indiretamente de planta em A Fazenda 12 após perguntas de Marcos Mion sobre posicionamento para outros peões. O ator reclamou que o apresentador nunca o chama para responder algum de seus questionamentos e fala mais com uns do que com outros. “O Mion nunca fala comigo”, relatou.

No programa ao vivo, Mion perguntou para Lucas Selfie quem ele achava que ainda não tinha “mostrado a que veio”, e o ex-Pânico deu os nomes de Mateus, Victória Villarim e Jakelyne Oliveira.

“Eles batem muito nessa tecla, né? É a segunda vez que ele faz esse tipo de pergunta [sobre quem não se posiciona]”, observou Carrieri. “Eu não tenho posicionamento, então vou criar um”, reclamou Victória, que também foi indiretamente apontada como planta.

“Eu não tenho o que falar de ninguém! Vou ser louca agora? Vou ter que criar motivo?”, questionou a bailarina. “Mas eles mesmos fazem uma diferença. O Mion não falou comigo uma vez nesse programa, não fez uma pergunta para mim”, afirmou Mateus.

“Mas acho que ele fala de acordo com o que vai acontecendo”, observou Selfie. “Mas ele tem que rodar nas 20 pessoas, todo mundo já respondeu alguma pergunta, e eu não falei uma vez com ele”, seguiu o ator. “Nem para mim, ele só falou comigo quando eu estava em roça”, relatou Raissa Barbosa.

“Ele também não me coloca no jogo”, continuou Carrieri, irritado com o apresentador. “Mas isso é o jogo”, argumentou Juliano Ceglia. “Então me pergunta meu posicionamento, que tal? Me põe no jogo, eu fico como um dois de paus aqui”, rebateu Mateus.

“Eu, hein? Cada um tem uma estratégia, cada um tem um jeito. Vou sair brigando? [Ser] A louca, para ter motivo para votar?”, disparou Victória. “Talvez seja isso que eles querem”, observou Carrieri. “Então vou fazer ter motivo”, assegurou a ex de Eduardo Costa.

“É o meu jeito. A partir do momento que tiver alguma coisa que me incomoda, vou me posicionar. Não tem, não vou [me posicionar]. Eu não sou louca, eu não tenho problema. Não vou ficar criando coisa que eu não sou”, declarou Victória. “É isso aí”, concordaram Mateus e Jojo Todynho.

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#13 – Quem são os protagonistas de A Fazenda 12?” no Spreaker.