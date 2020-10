O conselho de Guiñazú a Gil sobre a torcida do Vasco: ‘O que mais querem é que trabalhe muito’

Pablo Guiñazu teve passagem tão marcante pelo Vasco quanto os gritos que vinham da arquibancada quando ele estava com a bola ou se aproximava de roubá-la de algum adversário. E o hoje ex-volante atuou durante uma temporada com o recém anunciado Leonardo Gil no Talleres. Numa conversa entre argentinos, o novo jogador cruz-maltino já soube o que esperar.

– Falei com “El Cholo”, que é uma grande pessoa, aprendi muito com ele. Foi um excelente jogador, agora se aposentou. Ele me falou muito, falou da cidade maravilhosa e que o que os torcedores mais querem é que trabalhe muito e deixe tudo em campo. Vamos fazer tudo da melhor maneira para dar essa satisfação aos torcedores – garantiu Gil à Vasco TV.

Gil é o terceiro argentino do elenco do Vasco. Ele se junta a Germán Cano e a Martín Benítez. Este ele conhece de longa data.

– Martin eu conheço há muito tempo. Estivemos juntos nas seleções de base e nos enfrentamos muito quando ele estava no Independiente. Sobre o Cano eu acompanhei a carreira de sucesso. Tomara que consigamos nos complementar – almeja o meio-campista de 29 anos.