O Feedback do cliente no Marketing Digital

Feedback do cliente

O perfil do cliente mudou nos últimos anos, de uma forma irrevogável. Todavia, essa interação com o cliente pode ser muito positiva para as empresas quando usada de forma estratégica.

O marketing digital é uma ferramenta estratégica para as marcas, dando a esse consumidor uma forma de interação que corrobora essa nova postura.

O cliente não é mais passivo

O cliente que era passivo foi fortalecido pela internet, assim sendo, esses consumidores passaram a dar feedback para as empresas de forma quase imediata.

As mídias sociais são ferramentas para o marketing digital, dessa forma a aproximação da marca com o consumidor permite uma construção de relacionamento com o cliente que ultrapassa o aspecto da venda.

Vínculo com as marcas

O consumidor cria vínculos com as marcas, e isso traz para a empresa informações valiosas que podem ser utilizadas de forma estratégica dentro de vários aspectos.

O retorno dos clientes é fundamental para as marcas, pois além dos aspectos positivos, também há os aspectos negativos, que podem ser validados de muitas formas.

Feedback negativo

Além de o feedback negativo ser importante para a própria melhoria da marca, ainda é importante que seja acompanhado dentro do marketing digital. Isso porque muitos clientes se baseiam em opiniões de outros para adquirir um produto.

Compromisso com os clientes

Sendo assim, responda a todos os feedbacks dos clientes, agradecendo aos positivos e se comprometendo a melhorar com os negativos.

O posicionamento das empresas é muito importante nesta situação, pois a forma como a empresa lida com os feedbacks negativos diz muito a respeito do valor que a marca dá para a opinião do seu cliente.

Tudo isso retorna para a sua marca gerando autoridade e valor.