O Funil de Vendas do Seu Negócio Está Atualizado?

Existe um novo funil de vendas?

O funil de vendas é uma análise da jornada do cliente. Sendo assim, é correto afirmar que existe um novo funil de vendas?

A jornada do cliente foi modificada com a internet, ao passo que o comportamento de consumo está diferente. No entanto, dentro desse conceito há sim um novo funil de vendas. Afinal, as vendas mudaram muito desde os anos 90.

Porém, não há um consenso sobre existir um único modelo de funil de vendas. Uma vez que o funil de vendas é baseado no comportamento de compras do cliente de cada empresa.

O Funil diz muito sobre o seu negócio

Sendo assim, dentro das suas estratégias, você precisa elaborar o seu funil de vendas. No entanto, como isso também é oriundo de uma análise estratégica, há alguns consensos no mercado.

Primeiramente, é um consenso o fato de que existe alguns pontos que são comuns a todas as empresas. Sendo assim, a customização do funil da sua empresa acaba sendo feita feita à partir de uma base padronizada.

No entanto, esse padrão ainda está sofrendo ajustes. Por isso há pelo menos dois tipos de funis de vendas, ao passo que vamos informar os dois para que possa se basear.

Modelo 01 – Começa na atração do cliente termina no fechamento da venda

Atração do cliente;

Qualificação;

Demonstração do produto;

Negociação;

Fechamento.

Modelo 02 – Começa no conhecimento da empresa e vira um pós-vendas

Conhecimento da empresa;

Consideração de compra;

Decisão;

Venda efetivada;

Pós-venda.

Particularidades do negócio

Embora sejam jornadas parecidas, são aspectos considerados um pouco diferentes. Por isso, é importante considerar as particularidades do seu negócio na hora de elaborar o seu funil de vendas.

Essa atualização implícita ocorreu no marketing digital, ao passo que o funil de marketing também passou por adaptações.

Importante considerar seu segmento para analisar a jornada do cliente de uma maneira que agregue valor ao seu negócio.

Certamente essas informações são decisivas na hora de elaborar suas táticas de vendas.