O Gambito da Rainha: atriz Anya Taylor-Joy fala sobre episódio final

O Gambito da Rainha, mais recente minissérie da Netflix, estreou na sexta-feira (23) e deixou o público curioso sobre o final do programa. Tentando dar uma luz para o final do programa, o site americano Decider publicou uma entrevista com a atriz Anya Taylor-Joy, que faz a protagonista Elizabeth Harmon, em que ela explica a visão dela sobre o último episódio.

Atenção, spoilers à frente!



(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A polêmica de O Gambito da Rainha

O seriado é baseado em livro homônimo escrito por Walter Tevis e acontece durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. No series finale, Beth aparentemente sai do carro da CIA para virar uma desertora na URSS. A situação deixou muitos fãs confusos: ela realmente fugiu? Ela irá voltar para o carro e retornar aos EUA?

A atriz Anya Taylor-Joy, quando questionada, compartilhou a opinião dela em relação ao final. A protagonista disse ter se conectado tão forte com a personagem que, ao terminarem as gravações, ela simplesmente sentou e chorou.

Anya disse que era o primeiro momento em que a personagem pôde realmente desfrutar a vitória: “é a primeira vez que ela pode dizer: ‘Quer saber? Eu mereço desfrutar disso. Me deixe em paz por um segundo. Trabalhei toda a minha vida por este momento. Eu preciso de um segundo. Deixe-me viver’. Então sim. Acho que é a volta da vitória dela”.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

O Gambito da Rainha é uma série sobre protagonismo feminino no xadrez e também sobre a luta contra a depressão. Todos os episódios da série estão disponíveis no catálogo da Netflix.