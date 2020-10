O negócio é o Google – Mais que uma localização

Google Meu Negócio – A ferramenta gratuita que é uma estratégia de Marketing

O Google Meu Negócio é uma ferramenta que permite que a empresa seja facilmente localizada pelos clientes. Por isso pode ser usada dentro de uma estratégia de marketing para alcançar os objetivos do seu negócio.

Meu negócio – uma ferramenta orgânica

O Google Meu Negócio ou Google My Business é muito importante para a divulgação do seu negócio, sendo uma forma orgânica de aparecer no ranqueamento do Google no que diz respeito ao Google Maps.

O Google Meu negócio permite uma interação importante entre a empresa e o cliente. Ainda permite que passe informações aos clientes, tais como:

Endereço do estabelecimento;

Telefone para contato;

Horários de funcionamento;

Informação sobre horário de pico;

Eventos que irão acontecer;

Avaliações dos clientes

Você Pode Gostar Também:

E os mais importantes dentro do Marketing digital:

Notas sobre os serviços ou produtos e produtos e serviços. Essas avaliações são de suma importância dentro do marketing digital, para agregar valor à sua marca e gerar autoridade na internet.

Ainda há perguntas e repostas. E deva dar muita atenção a essas respostas, pois muitos clientes consideram essas avaliações para optar pelo seu negócio.

Mensuração de resultados

Essa ferramenta permite mensuração de resultados, maior confiabilidade para a marca e mais acesso ao seu site.

Por essa razão, é importante manter atualizado o seu marketing de conteúdo, pois dentro do marketing digital uma estratégia leva a outra.

Para cadastrar a sua marca no Google meu negócio basta acessar a plataforma e fazer login e preencher as informações na aba “adicionar sei negócio”.

Importante lembrar que deve sempre atualizar as informações nesta ferramenta. Pois se trata de uma estratégia para gerar ranqueamento e autoridade para o seu negócio.