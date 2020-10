O pai ta on! Neymar se recupera de dores e será titular contra a Bolívia

Neymar está recuperado de dores na região lombar e vai ser titular para a estreia da Seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022 contra a Bolívia, na Neo Química Arena, às 21h30.

Desde a quarta-feira, o jogador do Paris Saint-Germain se queixava de um incômodo e esteve afastado dos últimos treinos comandados por Tite. Junto com o staff médico, o atleta fez um tratamento intensivo e ficará à disposição.

Dessa forma, o camisa 10 retoma sua posição no lado esquerdo do ataque do Brasil, e Everton Ribeiro volta ao banco de reservas. Com isso, o time titular será: Weverton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Everton, Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.

A partida inaugural no torneio pode ser especial para Neymar. Isso porque ele tem 61 gols em jogos oficiais pelo país. Caso marque dois no duelo contra os bolivianos, irá ultrapassar Ronaldo Fenômeno e será o segundo maior artilheiro do Brasil, atrás apenas de Pelé, que marcou 77 vezes.