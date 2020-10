O Santos anunciou na noite desde sábado a contratação do atacante Robinho, que estava sem clube.

O “Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses com o Peixe, até o final do Campeonato Brasileiro.

Aos 36 anos, ele fará sua 4ª passagem pela equipe que o revelou para o futebol, ainda em 2002.

“O último capítulo de uma das maiores hisótiras do Santos. O Pedalada está de volta!”, exclamou o Alvinegro.

Robinho comemora após marcar para o Santos, em 2015 Ivan Storti/Santos FC

O acordo com Robinho é de um salário mínimo no proporcional de outubro, novembro e dezembro.

Já em janeiro e fevereiro, quem arcará com os custos é Marcelo Teixeira, ex-mandatário santista e atual presidente do Conselho Deliberativo do clube.

A regularização do atleta na CBF tem que ocorrer até segunda-feira, já que o Santos deve sofrer uma nova punição da Fifa pelas dívidas com Huachipato e Atlético Nacional.