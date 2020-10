O que assistir na Netflix? Filme com Adam Sandler e Dunkirk estão em alta · .

Pela segunda semana consecutiva, O Halloween do Hubie (2020), novo fruto da parceria entre Adam Sandler e Netflix, foi o filme mais assistido pelos assinantes da plataforma. O longa é o primeiro na lista dos top 10 desde a sua estreia, em 7 de outubro.

Neste semana, a produção protagonizada por Sandler é seguida por Dunkirk (2017), filme do diretor Christopher Nolan (Batman: O Cavaleiro das Trevas) situado durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A obra de época desbancou a sensação Scooby-Doo 2: Monstros à Solta, que caiu algumas posições.

Entre os destaques mais procurados pelos assinantes, o documentário Blackpink: Light Up the Sky, produção original da Netflix sobre um dos maiores grupos de k-pop do planeta, estreou na quarta (14) e já cravou a terceira posição.

Protegendo o Inimigo (2012) e O Último Caçador de Bruxas (2015), lançamentos conhecidos dos fãs de cultura pop já há alguns anos, também estão entre os filmes mais assistidos do serviço de streaming.

O Halloween do Hubie

Um dos atores mais bem pagos do mundo, Adam Sandler continua mostrando que a Netflix fez uma boa escolha ao firmar uma parceria de vários filmes com o comediante. Pela segunda semana seguida, seu novo longa, O Halloween do Hubie, é o mais assistido da plataforma.

Na trama, Sandler vive Hubie, um rapaz pouco popular em sua cidade natal, Salem. Apesar de ele amar esta época do ano, quase todos os habitantes tiram sarro dele. Quando o Halloween se aproxima, e coisas estranhas começam a acontecer, o rapaz precisa fazer de tudo para salvar a celebração e sua querida cidade.

Kevin James, Maya Rudolph, Julie Bowen, Ray Liotta, Steve Buscemi e Rob Schneider completam o elenco. Assista ao trailer legendado:

Dunkirk

Vencedor de três estatuetas no Oscar 2018 e um dos sucessos mais recentes do diretor Christopher Nolan, o drama de guerra Dunkirk entrou no catálogo da Netflix nesta semana e já é o segundo filme mais procurado pelos assinantes.

Na trama, situada em 1940, diversos soldados do exército britânico são encurralados pelas tropas alemãs em uma cidade do litoral e precisam fazer de tudo para retornar para casa. Harry Styles, Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D’Arcy, Tom Hardy e Cillian Murphy estão no elenco. Veja o trailer:

Blackpink: Light Up the Sky

Uma das principais estreias da semana da Netflix, o documentário Blackpink: Light Up the Sky conta a história das integrantes de um dos maiores grupos de k-pop do planeta, um fenômeno entre os jovens.

Com muitas cenas dos bastidores de shows e outras produções, o documentário rememora os desafios enfrentados pelas garotas antes de se tornarem estrelas da música.

Protegendo o Inimigo

Apesar de não ser um filme original da Netflix e muito menos um lançamento recente, o suspense Protegendo o Inimigo assumiu a quarta colocação no top 10 dos filmes mais assistidos do serviço de streaming.

Na trama, protagonizada por Ryan Reynolds e Denzel Washington, um jovem agente da CIA precisa retirar um perigoso criminoso que está sob ataque e levá-lo a um lugar seguro. Confira o trailer:

O Último Caçador de Bruxas

Estrelado por Vin Diesel, O Último Caçador de Bruxas continua na lista dos filmes mais assistidos da Netflix após ser uma das surpresas da semana passada.

Na trama, o astro de ação vive um imortal andarilho que há séculos luta contra as forças do mal. Ao descobrir uma nova ameaça, ele vai precisar da ajuda de um padre e uma jovem para impedir que uma seita maligna destrua Nova York.

Elijah Wood, Rose Leslie, Michael Caine, Rena Owen e Ólafur Darri Ólafsson também estão no elenco. Assita abaixo ao trailer:

Scooby-Doo 2: Monstros à Solta

Uma das maiores surpresas da última semana, a segunda aventura em live-action de Scooby-Doo, Salsicha e seus amigos continua muito procurada pelos assinantes do serviço de streaming.

Na trama, Scooby, Salsicha, Fred, Daphne e Velma enfrentam o maior desafio de suas carreiras ao precisarem confrontar novamente seus principais inimigos, que retornaram de forma misteriosa. Confira o trailer: