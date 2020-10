O que assistir na Netflix? Filme com Mark Wahlberg e Enola Holmes estão em alta · .

Desde a sua estreia no catálogo da Netflix, Enola Holmes (2020) não deu chance para ninguém. O longa estrelado por Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, logo assumiu a primeira posição entre os filmes mais assistidos da plataforma e não mudou de lugar desde então. Nesta semana, a surpresa no top 10 ficou por conta de Linha de Ação (2013), estrelado por Mark Wahlberg.

O Dilema das Redes (2020), O Diabo de Cada Dia (2020) e Pets Unidos (2019), todos originais Netflix, também continuam entre os mais procurados pelos assinantes. Assim como o filme estrelado por Wahlberg, o suspense Verdade ou Desafio (2018), com Lucy Hale (Pretty Little Liars), conquistou um lugar no top 10 mesmo mesmo sem ser um lançamento.

A versão jovem e feminista de Sherlock continua conquistando fãs brasileiros assinantes do serviço de streaming. Enola Holmes chega à sua segunda semana na liderança da lista dos mais assistidos da Netflix, o que a coloca como uma das grandes estreias da plataforma dos últimos meses.

Assista ao trailer dublado:

Linha de Ação entrou para o catálogo da Netflix na semana passada e, mesmo não sendo uma produção original ou um grande lançamento, chegou à segunda colocação entre os filmes mais vistos do momento.

Protagonizado por Mark Wahlberg, o longa conta a história de um ex-policial que busca vingança após ser traído e cair em uma armação do prefeito de sua cidade, Nicholas Hostetler (Russell Crowe). O elenco ainda tem nomes como Catherine Zeta-Jones, Kyle Chandler e Jeffrey Wright.

Veja o trailer:

Novidade no top 10 da semana passada, o documentário O Dilema das Redes continua transformando o sucesso nas redes sociais em curiosidade entre os assinantes da Netflix. A produção avançou e ficou na terceira posição dos títulos mais buscados da plataforma.

Dirigido por Jeff Orlowski, o longa utiliza depoimentos reais de ex-funcionários de gigantes da tecnologia para discutir o lado negativo das redes sociais e como seus algoritmos são usados para alterar o comportamento humano em prol do lucro.

Assista ao trailer em inglês de O Dilema das Redes:

Outra grande estreia de setembro, O Diabo de Cada Dia caiu de rendimento nesta semana e deixou as três primeiras posições. No entanto, o filme estrelado por Tom Holland, Robert Pattinson e Sebastian Stan se manteve entre os dez filmes mais assistidos.

O longa é baseado em um livro escrito pelo autor Donald Ray Pollock e publicado no Brasil como O Mal Nosso de Cada Dia (2011). O elenco de peso ainda conta com nomes como Jason Clarke, Haley Bennett e Mia Wasikowska.

Confira o trailer legendado:

Um dos grandes destaques das últimas semanas, a animação Pets Unidos continua sendo muito procurada dentro do catálogo da Netflix. Já é a quarta semana seguida do longa entre os top 10.

Na trama, o cachorro Roger (voz de Patrick Roche) usa a sua sabedoria para liderar um grupo de animais distintos e salvar a cidade das garras de um robô.

Veja abaixo o trailer dublado:

Outra surpresa nas listas dos filmes mais assistidos do serviço de streaming é o suspense Verdade ou Desafio. Estrelado por Lucy Hale, o longa lançado em 2018 nos cinemas não fez grande sucesso nas bilheterias, mas chamou a atenção dos usuários da Netflix ao fazer a sua estreia no catálogo.

O filme disponibilizado na plataforma é uma versão estendida do diretor, Jeff Wadlow. Na trama, um grupo de amigos universitários decide brincar do tradicional jogo Verdade ou Desafio. No entanto, as consequências para o grupo acabam sendo mortais.

Assista ao trailer legendado: