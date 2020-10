O que assistir na Netflix? Novo filme de Adam Sandler e Scooby-Doo estão em alta · .

Grande estreia da semana, O Halloween do Hubie (2020), novo filme da parceira entre Adam Sandler e Netflix, já chegou assumindo o topo da lista dos filmes mais assistidos da plataforma. Em apenas dois dias, o longa conseguiu derrubar as surpresas Scooby-Doo (2002) e Scooby-Doo 2: Monstros à Solta (2004), que superaram as expectativas e entraram no catálogo como os mais procurados pelos usuários.

Diferentemente da última lista, os maiores destaques não foram as produções originais da Netflix. Tá Chovendo Hambúrguer 2 (2013) e O Último Caçador de Bruxas (2015), filmes que não são nenhuma novidade no entretenimento, completam o top 5.

Líder isolado nas últimas semanas, Enola Holmes (2020) caiu algumas posições, mas continua entre os mais assistidos da semana. Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), que voltou para o catálogo da plataforma no início de outubro, é outro não-lançamento muito procurado pelos assinantes.

O Halloween do Hubie (2020)

Um dos comediantes mais queridos do mundo, Adam Sandler estreou nesta semana o seu mais novo filme fruto da parceria com a Netflix. Em O Halloween do Hubie, o ator interpreta Hubie, um rapaz pouco popular em sua cidade natal, Salem.

Apesar de Hubie amar esta época do ano, quase todos os habitantes tiram sarro dele. Quando o Halloween se aproxima, e coisas estranhas começam a acontecer, o rapaz precisa fazer de tudo para salvar a celebração e sua querida cidade. Kevin James, Maya Rudolph, Julie Bowen, Ray Liotta, Steve Buscemi e Rob Schneider completam o elenco. Assista ao trailer:

Scooby-Doo

Sucesso dos anos 2000, o primeiro filme live-action sobre Scooby-Doo ainda é lembrado com carinho por muitos fãs. Por causa disso, o longa mal estreou no catálogo da Netflix e logo entrou para o top 10.

O longa traz Fred (Freddie Prinze Jr.), Daphne (Sarah Michelle Gellar), Salsicha (Matthew Lillard) e Velma (Linda Cardellini) em carne e osso para enfrentar o perigoso vilão Mondavarius (Rowan Atkinson). Veja o trailer:

Scooby-Doo 2: Monstros à Solta

Uma das grandes surpresas da semana, a segunda aventura em live-action de Scooby-Doo e sua turma nos cinemas foi o responsável por tirar Enola Holmes do trono de filme mais assistido da Netflix no início da semana.

Na trama, Scooby, Salsicha, Fred, Daphne e Velma enfretam o maior desafio de suas carreiras ao precisarem enfrentar novamente seus principais inimigos, que retornaram de forma misteriosa. Confira o trailer:

Tá Chovendo Hambúguer 2

Continuação da animação de 2008, Tá Chovendo Hamburguer 2 traz de volta o construtor trapalhão Flint Lockwood (voz de Bill Hader). Após salvar sua cidade natal de sua máquina de criar comida, o rapaz agora realiza seu sonho de trabalhar com seu ídolo, Chester V (Will Forte).

Quando Flint descobre que a sua máquina ainda funciona e pode colocar todos em risco, ele é obrigado a retornar à cidade para tentar salvá-la mais uma vez. Neil Patrick Harris, Anna Faris, Terry Crews, Andy Samberg e James Caan completam o elenco de voz da animação. Assista ao trailer:

O Último Caçador de Bruxas

Filmes com Vin Diesel quase sempre rendem curiosidade em seus fãs. Filmes com Vin Diesel com cabelo, então, nem se fala. Em O Último Caçador de Bruxas, o astro de ação vive um imortal andarilho que há séculos luta contra as forças do mal.

Ao descobrir uma nova ameaça, ele vai precisar da ajuda de um padre e uma jovem para impedir que uma seita maligna destrua Nova York. Elijah Wood, Rose Leslie, Michael Caine, Rena Owen e Ólafur Darri Ólafsson também estão no elenco. Assita abaixo ao trailer:

Enola Holmes

Queridinho das últimas semanas, o filme estrelado por Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, caiu algumas posições e foi “apenas” o sétimo filme mais procurado na plataforma.

No longa, Millie interpreta a talentosa irmã mais jovem e feminista do detetive mais famoso do mundo, Sherlock Holmes (Henry Cavill). Helena Bonham Carter, Sam Claflin, Louis Partridge e Fiona Shaw completam o elenco. Veja o trailer:

Batman: O Cavaleiro das Trevas

De volta ao catálogo da Netflix, a segunda aventura do Homem-Morcego dirigida por Christopher Nolan é até hoje celebrada pelos fãs do herói como um dos melhores filmes do Batman.

O longa marca o icônico embate entre o Bruce Wayne, interpretado por Christian Bale, e o sádico Coringa, vivido por Heath Ledger (1979-2008). Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Caine e Maggie Gyllenhaal também estão no elenco. Veja o trailer: