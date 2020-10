O que é e como fazer a Poupança Social Digital

A Poupança Social Digital da Caixa Econômica Federal (CEF) é uma conta poupança simplificada, criada para o pagamento de benefícios de programas governamentais. No momento, ela é restrita aos contemplados habilitados a receber o Auxílio Emergencial – que são os trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados –, durante determinado intervalo incluído no período da pandemia de covid-19.

O serviço tem limite de saldo e movimentação máxima mensal de R$ 5 mil. Caso esse valor seja extrapolado, o usuário terá a opção de converter sua conta em uma Poupança Digital Caixa, que continuará mantendo todas as suas características, como a não emissão de cartão de débito físico. Além disso, a movimentação é permitida, exclusivamente, por meio de canais e serviços digitais disponibilizados pela CEF, como o aplicativo Caixa Tem.

Pelo app Caixa Tem, os usuários podem realizar pagamentos, transferências e transações com o Cartão Virtual de Débito. Em breve, ainda será possível fazer saques sem o uso de cartão, tanto em caixas eletrônicos como em lotéricas.

Uma das formas de abrir uma Poupança Social Digital é escolhendo a opção correspondente durante cadastro no app Caixa | Auxílio Emergencial.Fonte: Play Store/Reprodução

A conta Poupança Social Digital é Isenta de tarifa mensal de manutenção, e seu rendimento se baseia na Taxa Referencial (TR) para renumeração básica.

A remuneração adicional é de 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%. Essa remuneração adicional passa a 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, quando a Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.

Essa modalidade de conta oferece os seguintes serviços básicos gratuitos:

Realização de até dois saques por mês, em terminal de autoatendimento e unidades lotéricas (em breve, pelo Saque Digital sem cartão);

Realização de três transferências por mês, para conta de depósitos para outros bancos;

Realização ilimitada de transferências para contas da CEF;

Fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias; Realização de consultas por meio digital, site ou aplicativos disponibilizados pela CEF.

Como abrir sua Poupança Social Digital

Como dito, a Poupança Social Digital ainda é restrita aos beneficiários do Auxílio Emergencial.

A conta é aberta automaticamente para todos aqueles inscritos no CadÚnico e têm direito a receber a ajuda do governo, mas não possuem conta poupança na CEF ou no Banco do Brasil.

Outra forma de abrir uma conta desse tipo, é se cadastrando pelo site https://auxilio.caixa.gov.br ou pelo app Caixa | Auxílio Emergencial, e escolhendo a opção correspondente.