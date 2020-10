O que é Thread? – TecMundo

É muito comum vermos termos específicos das redes sociais crescerem e se popularizarem, chegando até mesmo a romper essa bolha e atingir a vida real, deixando as pessoas confusas sobre o que eles representam. Um caso que tem-se tornado cada vez mais comum é o uso da palavra thread.

Você é do time que já usa o termo com frequência ou acabou de descobri-lo? Seja qual for o caso, reunimos aqui algumas informações importantes para quem não sabe o contexto em que thread é usado, explicando essa ferramenta tão fundamental para quem usa redes sociais, em específico o Twitter.

O que é uma thread?

O termo thread é visto com muita frequência no Twitter, rede social que possui limite de 280 caracteres para cada postagem. Por isso, os usuários costumam adicionar diversos tweets a uma mesma sequência, todos eles conectados pelo mesmo tópico, e é exatamente isso que significa a palavra “thread”.

Na tradução literal, o termo pode ser lido como “fio”, ou seja, na prática é visto como uma cadência de pensamentos que está totalmente conectada, mesmo que dividida em diferentes partes.

(Fonte: Twitter/Reprodução)Fonte: Twitter

A sequência de tweets, thread ou fio costuma ser usada para contar histórias ricas em detalhes ou para noticiar fatos mais sérios, pois o recurso permite adicionar fontes e outras matérias relacionadas como forma de dar mais respaldo.

Vale a pena usar o recurso de thread?

Como o Twitter limita muito o tamanho de cada publicação, às vezes é inviável reduzir o tamanho do texto e deixar a história incompleta ou até mesmo confusa. Por isso, o recurso do fio, adicionando outros tweets à sequência, acaba sendo uma alternativa mais prática.

Como visualizar uma thread?

É válido ressaltar que não há qualquer dificuldade, por isso separamos dois meios que ajudam a mostrar isso.

A primeira opção é clicar no menu “Mostrar esta sequência” que é apresentado pelo Twitter quando o usuário está navegando pela linha do tempo. Com isso, uma nova interface será mostrada, situando o indivíduo desde o início daquele fio.

(Fonte: Twitter/Reprodução)Fonte: Twitter

Outra opção é clicar diretamente no primeiro tweet, cuja ação resulta na mesma tela da dica anterior. Assim, é possível acompanhar a sequência a partir do começo e ir prosseguindo ao longo de toda a extensão da thread.

Como criar uma thread?

Logado no seu perfil do Twitter, basta clicar no campo de criar uma nova publicação e digitar o seu texto, podendo também atrelar imagens, vídeos, emojis e diversas outras opções.

Para adicionar mais um tweet à sequência, basta procurar pelo símbolo “+” que aparece na parte inferior do espaço. Com isso, um novo campo será aberto e é possível digitar novamente os 280 caracteres, o limite atual do Twitter.

(Fonte: Twitter/Reprodução)Fonte: Twitter

Essa ferramenta pode ser usada diversas vezes seguidas e é válido reforçar que não precisa adicionar um novo tweet ao fio apenas quando alcançar o limite de caracteres. Para deixar a sua história ou notícia mais fluida, é possível colocar um pouco de texto em cada publicação e, assim, criar a sua própria thread.