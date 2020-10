O que esperar do final da 2ª temporada de The Boys · .

[Alerta: este texto contém spoilers]



Sucesso absoluto do Prime Video, a segunda temporada de The Boys chega ao final nesta sexta-feira (8) com o que promete ser uma batalha empolgante. A plataforma divulgou em seu perfil oficial no Twitter uma prévia de 30 segundos com cenas do último episódio que sugerem mortes importantes e traições inesperadas.

O vídeo mostra os acontecimentos após a desastrosa (e mortal) tentativa dos Rapazes –grupo indepente formado para combater os heróis desvirtuados–, de divulgar para o público os crimes cometidos pela Vought, empresa responsável pela criação dos Sete, a “Liga da Justiça” do mal.

Billy Butcher (Karl Urban) está decidido a matar todos heróis e se prepara para a batalha com o intuito de exterminar um a um. Em seguida, sua amada Becca (Shantel VanSanten) surge com a revelação de que Capitão Pátria (Antony Starr) e Tempesta (Aya Cash) fugiram levando o seu filho e pede a ajuda do líder dos Rapazes. Por amor, Butcher promete que irá recuperar o garoto.

A prévia também revela o encontro de Trem-Bala (Jessie T. Usher) com o casal Hughie (Jack Quaid) e Luz-Estelar (Erin Moriarty). Para conseguir retornar para os Sete, o herói velocista entrega um caderno com um conteúdo que surpreende a dupla. Ao que parece, o rapaz está traindo a Vought ao revelar segredos obscuros para substituir Annie e reconquistar o seu prestígio.

Sede de sangue

Ao descobrir a traição de Luz-Estelar no sétimo episódio, Capitão Pátria diz para Tempesta que quer acabar com a vida de Hughie no momento em que o encontrar. O líder dos Sete já mostrou em outros momentos da série a sua crueldade e, na prévia publicada pelo Prime Video, seus olhos revelam que sua raiva permance intacta.

O vídeo também coloca Tempesta no centro do que parece ser a grande batalha do último episódio. A heroína fascista aparece usando os seus poderes em um local parecido com o que Hughie, Annie, Kimiko e Francês se encontram em apuros.

Como o segundo ano não poupou o público de atitudes macabras e mortes horrendas causadas pelos vilões, não surpreenderia se o final de temporada de The Boys elevasse o nível de crueldade –quem sabe, talvez, com a morte de um dos protagonistas.

Confira abaixo a prévia divulgada pelo Prime Video: