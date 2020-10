O que levar em conta na hora de escolher um concurso?

Escolher estudar para prestar um concurso é uma decisão que envolve muitos fatores. Com a aprovação em um concurso público, é possível ter uma carreira estável e garantir um bom salário, por exemplo.

Além disso, há diversas áreas e cargos com diferentes remunerações e benefícios. Por isso, muitos concurseiros iniciantes ficam na dúvida sobre qual caminho escolher quando decidem se dedicar aos concursos. Assim, saber qual certame escolher vira um dilema.

Pensando nisso, selecionamos alguns pontos que o concurseiro deve levar em conta na hora da escolha. Confira abaixo!

Considere a carreira

Primeiramente, antes de optar por um determinado concurso, analise os prós e os contras de uma carreira pública e de uma privada. Analise também as esferas: quer realizar um concurso do município, do estado ou da União?

Cada esfera exige de você níveis distintos de preparação e cada uma têm seus pontos positivos e negativos. Os concursos para cargos em nível federal costumam oferecer salários mais altos, por exemplo. No entanto, a concorrência é acirrada, além de que talvez você tenha que mudar de cidade ou estado para seguir a carreira.

Analise a área que mais te agrada

Você Pode Gostar Também:

Os concursos podem oferecer cargos em diversas áreas, entre elas figuram a área administrativa, a bancária, a jurídica, a de controle, a de educação, a fiscal, a policial e ainda os concursos de tribunais. Desse modo, é preciso pesquisar cada área e buscar que área mais tem em comum com você.

Aqui é importante analisar os cargos que cada área oferece e os salários, mas o principal é buscar algo que você gostaria realmente de fazer, até porque você vai passar anos realizando aquele trabalho. Então, busque encontrar uma atividade de uma área de seu apreço ou que exija habilidades que você já possui.

Considere os pré-requisitos

Por fim, lembre-se de considerar os pré-requisitos. Não adianta se empolgar e começar a estudar para um concurso sem observar antes quais são os pré-requisitos para assumir o cargo, caso você obtenha a aprovação.

Então, tenha cuidado. Os concursos de nível superior, por exemplo, exigem certificado de graduação. Para concorrer a um cargo de educação, há a exigência de licenciaturas específicas, por exemplo, assim como os concursos da área jurídica exigem bacharelado em Direito.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver cursos gratuitos.

Leia também UEM abre matrículas para Vestibular 2020 de cursos a EaD.