O que são os sinônimos e antônimos? Veja aqui

“Sinônimo de amor é amar”, diz assim a canção Sinônimos, de Zé Ramalho. Mas, sem a licença poética, o que seriam de fato os sinônimos?

O caso da letra musical o artista quis dizer que não a amor sem o ato de amar, uma coisa não viveria sem a outra. Já na gramática sinônimo é a palavra cujo significado é semelhante ao de outra palavra. Portanto, é possível substitui-la sem que o sentido da oração mude. Vejamos os exemplos a seguir:

Ex.: O cálculo estava errado.

Ex. 2: O cômputo estava errado.

Nos casos acima, os substantivos cálculo e cômputo possuem relação de sinonímia, podem, portanto, ocupar o mesmo lugar em uma sentença sem que esta tenha seu significado alterado.

Dica

Você Pode Gostar Também:

Saber as relações de sinonímia pode auxiliar muito na melhoria da redação, pois um texto bem escrito evita as repetições desnecessárias. Desse modo, o vocabulário do texto fica mais enriquecedor e a leitura se torna menos cansativa.

Antônimos

Se sinônimos são as palavras que compartilham de significados semelhantes, os antônimos são os termos que definem entre si uma relação de antagonismo. Isto é, uma diz o contrário da outra. Vejamos as situações a seguir:

A casa do meu vizinho é grande , enquanto a minha é pequena .

, enquanto a minha é . O salário antes era alto, hoje ele é baixo.

As situações descritas acima estabelecem sentido de oposição entre duas orações, utilizando adjetivos que são antônimos entre si.

Por enquanto é só, e não se esqueçam de que saber as relações de sinônimos e antônimos é um passo importante para uma escrita clara, coerente e agradável de se ler.