‘O que tem para almoçar?’ · .

Um fato curioso marcou o encerramento da edição do Globo Esporte Pernambuco deste sábado (10). O apresentador Tiago Medeiros decidiu ligar para a mãe ao vivo no final do programa para saber qual o cardápio do dia. “O que é que tem para almoçar?”, perguntou o jornalista, em tom bem-humorado.

“Sabadão é dia de a gente almoçar com mãe. Aproveitem bem aí o feriado. Vou até ligar para a minha para saber o que tem hoje no cardápio”, disse o apresentador antes de colocar a mão no bolso para pegar o celular. “Cadê tu, mãe? Tá vendo jornal do seu filho não, é?”, indagou ele, diante da demora em ter sua chamada atendida.

Tiago ativou o comando de viva voz do celular para ouvir a resposta da mãe ao vivo. “Ave Maria, quase nada”, respondeu dona Flávia, surpresa com a situação. “Então partiu PF (prato feito)”, emendou o âncora.

O fato inusitado repercutiu bastante na internet e o perfil do Globo Esporte Pernambuco, inclusive, compartilhou a brincadeira no Twitter. “E o Tiago Medeiros que ligou para a mãe ao vivo? Como tá o almoço aí, dona Flávia? Meu apresentador gosta pouco de uma resenha!”, escreveu.

O apresentador ganhou elogios pela maneira irreverente e divertida como encerrou o programa. “Minha joia é rochedo demais”, disse a ex-nadadora Joanna Maranhão, usando uma gíria local para enaltecer o âncora. “Nada para o meu irmão! Furou o teto do céu. Limite do talento não há. Baita comunicador!”, elogiou o jornalista André Gallindo, colega de Tiago na Globo.

Veja o vídeo em que Tiago liga para a mãe ao vivo durante o Globo Esporte: