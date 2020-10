O que vem na caixa do PS5? Confira o unboxing do Voxel!

A nova geração já está entre nós! Apesar de o PlayStation 5 lançar somente dia 12 de novembro (dia 19 de novembro no Brasil), a Sony enviou ao Voxel uma unidade do console para review e unboxing. Se você está curioso para saber o que vem dentro da caixa do PS5, vem com a gente ver o nosso vídeo.

Como você deve imaginar, a caixa do PS5 tem alguns componentes além do videogame de nova geração da Sony, o que inclui cabos complementares, que você confere abaixo:

1 PlayStation 5

1 DualSense

1 cabo USB-C (para carregar a bateria do controle)

1 cabo de energia (fonte interna)

1 cabo HDMI 2.1 de alta velocidade (para resolução até 10K e em 120 Hz com HDR)

1 Manual do usuário

1 Manual de Início Rápido

O Voxel já está testando o PlayStation 5 e em breve traremos um review completo do aparelho e os seus jogos de nova geração. Fiquem ligados para mais novidades!