O que você não pode perder no esporte: confira destaques do L!

Atacante próximo do Botafogo

O Botafogo está perto de fechar com um reforço. Trata-se de Kelvin, atacante de 27 anos, que está livre no mercado após ter deixado o Avaí no segundo semestre desse ano. O Alvinegro tem acordo encaminhado com o atleta, que possui passagens por Porto, São Paulo, Palmeiras e recentemente atuou por Vasco e Fluminense. Saiba mais.

60 anos do Morumbi

Casa do São Paulo, o estádio do Morumbi completou 60 anos nesta sexta-feira. Construído durante a década de 1950, o local foi inaugurado no dia 2 de outubro de 1960 em uma partida contra o Sporting, de Portugal. Na ocasião, mais 64 mil pessoas pagaram ingresso para acompanhar o triunfo do Tricolor, por 1 a 0, com gol do atacante Peixinho. Leia mais sobre o estádio.

Honda fora da Fórmula 1

A Honda oficializou a decisão de deixar a Fórmula 1 ao fim da temporada 2021, mas não vai entregar os pontos antes disso. Por isso, mesmo com saída confirmada, a fábrica japonesa garantiu que entregará um motor repaginado para a Red Bull lutar pelo título mundial no ano que vem. Confira detalhes.

Iniesta dá moral para Deyverson

Ex-Barcelona, campeão do Mundo com a Espanha em 2010 e atualmente jogador do Vissel Kobe, do Japão, Iniesta virou assunto no Brasil após escolher um atacante brasileiro ex-Palmeiras para integrar seu time de craques em fantasy game do Campeonato Espanhol: Deyverson, do Alavés, é a fera. Ao divulgar sua escalação no Twitter, os internautas logo brincaram com o atacante ser a esperança de gols do craque gringo. Entenda essa história.

Palpitômetro do LANCE!

Quais são os favoritos em cada jogo da 13ª rodada do Brasileirão? Escolha votando aqui!