O que Xuxa falou com Tatá Werneck em volta à Globo? · .

Xuxa Meneghel voltou à sua antiga casa como convidada e gravou uma entrevista para a quinta temporada do Lady Night, talk show de Tatá Werneck, que retorna com programas inéditos em 3 de novembro, às 22h30. Em sua participação no programa do Multishow, a eterna “rainha dos baixinhos” falou sobre a infância, relembrou o início da carreira de modelo e sua trajetória na televisão.

Tatá não escondeu seu lado tiete e contou sobre quando foi ao programa da loira e a conheceu pessoalmente. Foi nessa época que Xuxa deu o apelido de “Tatá” para a mãe de Clara Maria.

A participação da mãe de Sasha no talk show da mulher de Rafael Vitti era um sonho antigo da humorista, que a convidou pessoalmente para a entrevista no início do ano.

No episódio com Xuxa, o público verá a ainda funcionária da Record nos quadros Contradiga-se e Meu Programa, Minhas Regras, em que ela teve que responder perguntas na língua do x, na língua do p e com pequenos arrotos.

Ainda foram criados dois quadros personalizados para a convidada especial: “ra Minha Mãe, Pro Meu Pai e Pra Você”e “ou Can Dance, com desafio de danças inusitadas das duas.

Xuxa está fora da Globo desde 2015 e, desde então, não tinha voltado aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro, o que aconteceu pela primeira vez na sexta-feira (2) para a gravação do Lady Night.

Neste ano, a ex-apresentadora do Dancing Brasil tinha aparecido na tela da líder de audiência em uma entrevista virtual exibida no programa Conversa com Bial, e também na série Em Nome de Deus, do Globoplay. Em post no Instagram, Tatá agradeceu a participação de Xuxa em seu programa. Veja: