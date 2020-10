O Rei está on! Bruno Henrique amplia marca em clássicos e avisa: ‘Estamos crescendo’

Bruno Henrique não foi batizado de “Rei dos Clássicos” à toa. Desde que chegou ao Flamengo, se notabilizou por ir às redes contra arquirrivais do Rubro-Negro. Neste sábado, pela 15ª rodada do Brasileiro e diante do Vasco, em São Januário, o camisa 27 foi decisivo e marcou o gol da vitória, de virada, por 2 a 1.

Em junho, ao canal de Zico no YouTube, Bruno Henrique já havia avisado que a sua vítima predileta era o Vasco. Hoje, com a camisa do Flamengo, chegou a seis gols em cinco jogos diante do Cruz-Maltino. E projetou evolução:

– É uma palavra (patamar) que hoje todo mundo fala. Acho que rivalidade só dentro de campo, a gente joga para ganhar e eles também, mas nada contra o Vasco. Nosso time está de parabéns pela performance, o trabalho com o Dome está melhorando a cada dia, estamos crescendo e queremos chegar lá em cima quando terminar o campeonato – falou, em entrevista ao canal “Premiere”.

Ao todo, quanto a clássicos pelo Flamengo, Bruno Henrique soma 13 gols e três assistências, em 19 jogos.

A próxima partida do Fla de Bruno Henrique não será contra um rival local, mas, para as pretensões do time de Domènec Torrent, tão importante quanto.